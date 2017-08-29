Відомий український письменник презентував у Тернополі новий історичний роман

28/08/2017 Розмір тексту:

Презентація історичного роману «Троща» стала подарунком для тернополян до Дня Незалежності. Адже сюжет твору автор віднайшов саме на Тернопільщині.

Творчість Василя Шкляра в основному присвячена національно-визвольній боротьбі України у різних історичних періодах. Новий роман «Троща» розповідає про боротьбу воїнів УПА на Тернопільщині.

«Це книга про героїзм воїнів УПА, а також про зраду, яку намагався зрозуміти, але не виправдати. Писалося не просто, з болем за свою країну, за самовідданих воїнів. Щодо сюжету, то знайшов його на Тернопільщині, твір будується на реальних подіях. Писав галицьким діалектом. Головний герой – вояк УПА, який живе у спогадах про пережиту війну. А загалом сюжет будується на подіях, які відбуваються у 1947-му році. Саме тоді Українська повстанська армія відійшла у підпілля. Символічно, що роман вийшов до Дня Незалежності. І назва книжки також символічна. Оскільки трощею називають на Галичині очерет. І під час боротьби повстанців саме там переховувалися підпільники-повстанці. Цей роман продовжує цикл інших творів, таких як «Залишенець», «Чорне сонце», «Маруся», – розповідає письменник Василь Шкляр.

За словами автора, роман «Троща» має розповісти світові, як українці виборювали свою незалежність.

Софія Романська