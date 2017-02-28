Відомий тернополянин відмовився вести Євробачення

28/02/2017 Розмір тексту:

Відомий український шоумен Сергій Притула відмовився вести музичний конкурс Євробачення 2017.

Про це він заявив на прес-конференції після прямого ефіру фіналу нацвідбору, повідомляє styler.

“Я не буду вести Євробачення. У мене на це є свої певні причини. Я думаю, що оргкомітет конкурсу знайде людей, які зможуть гідно представити нашу країну в ефірі. Мені в цій державі вже нікому нічого доводити не треба”, — так аргументував свою позицію Притула.