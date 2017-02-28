Відомий тернополянин відмовився вести Євробачення
28/02/2017 1
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Відомий український шоумен Сергій Притула відмовився вести музичний конкурс Євробачення 2017.
Про це він заявив на прес-конференції після прямого ефіру фіналу нацвідбору, повідомляє styler.
“Я не буду вести Євробачення. У мене на це є свої певні причини. Я думаю, що оргкомітет конкурсу знайде людей, які зможуть гідно представити нашу країну в ефірі. Мені в цій державі вже нікому нічого доводити не треба”, — так аргументував свою позицію Притула.
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Коментарі (1)
Катерина28/02/2017
“Відомий український шоумен Сергій Притула” … О Боже – це мабуть він сам так думає про себе, та чи відповідає його професійна майстерність вимогам ведучого музичного конкурсу Євробачення 2017. Вести передачі і мати успіх там, де він і його роль межує з клоунадою, а лексика і термінологія знаходиться на рівні вульгарщини не дає підстав сподіватися, що ця кандидатура могла б розглядатися на роль ведучого в міжнародному музичному конкурсі Євробачення 2017. Він ще досить молодий і в нього усе в переді. Набереться досвіду в роботі, культури спілкування і все буде.