Відомий тернопільський художник помер у Святвечір біля портрета дружини

07/01/2017 Розмір тексту:

Відійшов у вічність відомий художник з Тернополя Дмитро Стецько. Митець мав прийти на Святвечір до родичів, коли ж він не відповів на дзвінок, його кинулись шукати. Знайшли митця у його ж майстерні.

— У морозяний Святвечір зі сходом першої зірки спочив у Бозі на 74 році життя один з найвідоміших українських художників Дмитро Стецько… Митець просто заснув біля своєї останньої роботи, де чітко виписаний силует його дружини-красуні Віри (померла 21 серпня 2016-го) і де їхні руки, як і було при житті, тримаються вкупі… Він так і не зміг бути самотнім на перший Святий Вечір. Видно, Господу також захотілося, щоб душі Стецьків — Віри і Дмитра — на Різдво-2017 зустрілися разом, — розповідає енциклопедист Михайло Маслій.

Подружжя Стецьків називали нерозлучним, їхню пару ставили у приклад. Смерть дружини стала для художника великим ударом.

— Йому довго нічого не хотілося робити, невимовна туга за Вірою просто вибивала з сил. Але він боровся. Мав ще стільки планів, задумів… Ніяк не міг повірити і змиритися, що залишився один. «Мені завжди видавалося, що мав би померти раніше від Віри, адже я старший на 13 років… Але не ми це вирішуємо…», — зізнавався живописець. І все ж, свою останню лебедину роботу майже дописав. На ній стільки болю, жалю, туги, горя, — додає пан Маслій. — Ніяк не віриться, що так спокійно заснув, у своїй творчій світлій робітні, де не одне десятиліття митець зранку до пізньої ночі творив художні дива, шедеври, які хвилювали і хвилюватимуть найвишуканіших, найвибагливіших поціновувачів і навіть прискіпливих критиків. Складно повірити, що говорити і писати про нього вже доведеться у минулому часі.

Джерело: Доба