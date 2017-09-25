Відомий шоумен з Тернопільщини “змінив професію”. ФОТО

25/09/2017 0
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У студентів Національного університету “Львівська політехніка” нещодавно з’явився досить кумедний викладач – відповідальну місію тимчасово взяв на себе відомий український гуморист та волонтер Сергій Притула.

На своїй сторінці у Facebook ведучий поділився емоціями від свого перебування у новій ролі, і, варто сказати, почувався впевнено навіть у такій незвичній для себе іпостасі, пише Експрес.

“Гастролі гастролями, але і на зустрічі зі студентами час треба знаходити! Той випадок, коли маєш на зустріч годину, а виходиш від студентів через 2,5. Дякую за спілкування та цікаві запитання!”, – зазначив він.

Що саме розповідав Притула львівській молоді, достеменно невідомо, але самі студенти в коментарях досить схвально відгукнулися про його візит.

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