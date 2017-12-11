Відомий політик з Тернопільщини “забув” вказати у декларації 5 тисяч гривень

11/12/2017 Розмір тексту:

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в електронній декларації першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва за 2016 рік.

Про це йдеться в рішенні про результати повної перевірки декларації Кубіва, наданому у відповідь на запит Українських Новин.

Під час перевірки не надали інформацію на запит Адміністрація Державної прикордонної служби, департамент превентивної діяльності Національної поліції, Національний депозитарій, Пенсійний фонд і Головне управління Державної фіскальної служби в Києві.

Таким чином, НАЗК провело перевірку за наявними відомостями.

Зокрема, Кубів указав у розділі “Об’єкти незавершеного будівництва” 2 земельних ділянки у Львівській області, дачний будинок у Києві, а також квартиру й гараж у Львові.

При цьому ця нерухомість належить Кубіву на праві власності й має відображатися в розділі “Об’єкти нерухомості”.

Кубів задекларував 82,8 тис. гривень відсотків від Приватбанку, хоча відповідно до довідки банку чиновник отримав тільки 77,7 тис. гривень.

Таким чином, установлена невірогідність задекларованих відомостей на загальну суму 5 тис. гривень.

Крім того, Кубів не відобразив у декларації вартість квартири й комори у Львові, які належать його дочці.

Кубів надав НАЗК копію договору купівлі-продажу, відповідно до якого ця нерухомість коштує 286 тис. гривень.

За результатами перевірки встановлено, що Кубів порушив вимоги п.п. 2, 2-1 і 7 ч. 1 ст. 46 закону “Про запобігання корупції”.

При цьому підстав для притягнення його до адміністративної або кримінальної відповідальності немає.

Тепер Кубів матиме подати виправлену декларацію.

Нагадаємо, Степан Кубів народився у селі Мшанець Зборівського району.