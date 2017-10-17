Відомство Барни обзавелося землею на 152 мільйони гривень

17/10/2017 Розмір тексту:

Господарським судом Тернопільської області задоволено позов прокуратури Тернопільської області в інтересах держави про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 83,49 га, що знаходилась на території колишнього цукрового заводу і використовувалася господарським товариством «Юстрім» у промислових цілях.

Нагадаємо, підставою для втручання прокуратури стали систематична несплата орендарем плати за користування землею та невиконання умов договору.

На сьогодні рішення суду виконано в повному обсязі. Земельна ділянка площею 83,49 га вартістю понад 152 млн грн повернута Тернопільській обласній державній адміністрації, повідомляють у прес-службі прокуратури області.