Весілля відомої тернопільської волонтерки увійшло у Книгу рекордів Гіннеса. ФОТО, ВІДЕО

07/05/2017 Розмір тексту:

Тернопільська волонтерка встановила рекорд Гіннеса із найшвидшої організації весілля у суботу, 6 травня.

Всього 6 днів тривала підготовка до свята. 700 людей прийшло привітати молодят, повідомляє “20 хвилин“.

– У мене шок, – каже Алла. – Бо коли ми дізналися, що почалася підготовка до весілля і це за 6 днів, не могли повірити. Сюди з`їхалися наші побратими, а є і люди, які просто чули про нас. У мене дуже змішані відчуття. Весілля триватиме до понеділка. Я ще досі не вірю, що вийшла заміж.

Подруга новоспеченої сім`ї розповіла, що заявку на рекорд вони зробили швидше. А сертифікат про встановлений рекорд уже видали.

– Це вийшло дуже спонтанно, – каже жінка. – Молоді навіть не знали, що для них роблять весілля. Вони планували просто розписатися. Але міська мерія дозволила на 4 дні взяти в оренду “Козацький острів”. Тому це свято не тільки для молодят, а і для їх побратимів із фронту. Наречений Володимир поранений і уже півтора року лікується. Нині він щасливий. Алла – відома тернопільська волонтерка, величезної душі людина. Це для неї, напевно, найщасливіший день у її житті.

Студенти тернопільського ВПТУ ресторанного сервісу і торгівлі, учні Тернопільського Центру професійно-технічної освіти та колектив кафедри ”Кухар. Пекар. Офіціант” люб`язно погодилися надати свої послуги для весілля.