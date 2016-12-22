Відомого тернопільського журналіста нагороджено орденом “За мужність”

22/12/2016 Розмір тексту:

Державну нагороду – орден “За мужність” ІІІ ступеня – отримав журналіст, командир відділення протитанкового дивізіону окремого штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант запасу Віталій Дерех.

Тернопільський прес-клуб від імені журналістів краю щиросердно вітає Віталія із заслуженою нагородою.

“Нехай Господь береже тебе та надсилає міцне здоров’я, наснагу та добру долю. Ти заслуговуєш цієї нагороди, адже пішов на фронт добровільно – так, як підказувало тобі серце. Дякуємо за те, що боронив нас від ворога, дякуємо за мужність та відвагу. Тішимося, що повернувся живим-здоровим. Нехай усе у твоєму житті вдається!” – йдеться у вітанні Прес-клубу.