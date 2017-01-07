Відомі тернополяни зустріли у Канаді справжнього Санта-Клауса. ВІДЕО

07/01/2017 Розмір тексту:

Фронтмен СКАЙ Олег Собчук передав привітання Санта-Клауса із засніженої різдвяної Канади.

Під час свого ювілейного концертного туру по США і Канаді хлопці з гурту зустрілися зі справжнім Санта-Клаусом в місті Ванкувер (Канада), повідомляє сайт 0352.ua. Офіційна резиденція Санта-Клауса знаходиться в Лапландії, а в Канаді знаходиться одна з філій. Тут завжди раді гостям, які можуть гідно оцінити антураж маєтку Санта-Клауса.

До міста Ванкувер, який був також в списку їхнього гастрольного туру «Нове життя», учасники СКАЙ добиралися з великими труднощами – через різку зміну погодних умов і скасування літаків вони ледве потрапили вчасно на власний концерт. Зате після виступу вони змогли погуляти по місцевих визначних пам’ятках і помилуватися засніженими краєвидами вершинами гори Grouse Grind. Там же СКАЙ зустріли справжнього Санта-Клауса, з яким вони обмінялися привітаннями і записали відео спеціально для своїх шанувальників і опублікували в честь Різдва. Як виявилося, Санта-Клаус знає трішки й українську мову і може привітати з Різдвом українців як годиться.

«Я подорожую світом, тому можу сказати слова привітання будь-якою мовою! Можливо, мені іноді не вистачає практики і кульгає вимова, але ось як раз і є нагода! З Різдвом Христовим вас!» – Санта-Клаус поділився з учасниками гурту СКАЙ.

«З Різдвом Христовим вас, друзі! Нехай ваші рідні будуть здорові та щасливі, а у ваших родинах панує мир та любов!» – Олег Собчук приєднується до привітань.

До речі, Санта-Клаус розгорнув масштабну благодійну діяльність в своїй Канадській резиденції і вітає не тільки дітей, а й безпритульних. Ось уже 13 років у Ванкувері влаштовують щорічний парад Санта-Клауса, благородна місія якого – збір грошей і їжі для міста.

Нагадаємо, в честь свого 15-річчя гурт СКАЙ випустили ювілейний альбом “Нове життя” і провели концертний тур по найбільших містах Північної Америки (Чикаго, Торонто, Вашингтон, Нью-Йорк і інші). Рокери представили свою творчість українській діаспорі та місцевим жителям, підтримали ряд благодійних акцій і організували концерти в школах і зустрічі зі своїми шанувальниками, підтвердивши таким чином своє кредо найбільш відкритої і товариської групи в Україні. Також в цьому році гурт СКАЙ виступить на нацвідборі Євробачення з піснею “Я тебе люблю”, а саме з її англійською версією – “All my love for you” яка була записана під час туру в Чикаго і вже в лютому побореться за право представляти Україну на міжнародній арені.