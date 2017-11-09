Відомі проекти-переможці Громадського бюджету

09/11/2017 Розмір тексту:

Переможців проектів Громадського бюджету визначили члени Номінаційного комітету 9 листопада. Ними стали сім ініціатив тернополян на суму до мільйона гривень та одинадцять пропозицій на суму до трьохсот тисяч.

Серед великих проектів найбільше голосів набрали такі: «Допоможи малюку народитись здоровим» – 1106 голосів, «Пам’ятник вчителеві» – 1003, «Кіномайстерня» – 380, «Центр молодіжного дозвілля» – 350, «Оновлення глядацького залу УК «Перемога» – 334, «Мультиспортивний майданчик для дітей та молоді “Чемпіон” – 282, «Розвиток та популяризація автоспорту, його виду картинг» – 258 голосів.

Серед малих проектів найбільше тернополяни вподобали такі: «Осередок олімпійської боротьби UWW (United World Wrestling)» – 307 голосів, «Реконструкція прибудинкової території «Панський дворик» – 247, «Міжнародний фестиваль «Ї» – 192, «Інтерактивні навчальні карти: Історія становлення території України, історія Тернопілля, Тернополя» – 182, «Придбання спецобладнання для Ресурсного центру підтримки ОСББ з питань чистої енергії» – 140, «Контейнери для благодійності» – 129, «Автоматизована система оплати за відвідування атракціонів в парках» – 126, «Локація здорових людей» – 125, «Ремонт та реконструкція комунального приміщення громадських організацій» – 124, «Ветерани – патріотам» – 117, «Встановлення вуличних спортивних тренажерів у Пронятині» – 97.

Цього року Громадський бюджет становить 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Сімдесят відсотків цієї суми піде на реалізацію великих проектів, і тридцять відсотків – малих. У членів Номінаційного комітету виникла дискусія стосовно останніх проектів у кожній категорії. Якщо фінансувати сім великих, то не вистачає коштів на одинадцятий малий. А якщо шість великих і одинадцять малих, то залишається 700 тисяч гривень. Після обговорення вирішили, що одинадцятий малий проект профінансують частково з коштів Громадського бюджету, а частково з бюджету міського. Усі зазначені проекти-переможці мають бути реалізовані упродовж 2018-го року.

Ольга Трач

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