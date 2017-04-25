Відома тернополянка стала жертвою форс-мажору в Норвегії

25/04/2017 0
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Біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина не зуміла виступити на традиційному туристичному марафоні “Скарвереннет” у Норвегії.

Наша співвітчизниця не побігла 37 км, оскільки стала жертвою погодного форс-мажору, пише Обозреватель.

Про це повідомила Федерація біатлону України. “Настя не бігла в марафоні “Скарвереннет” у зв’язку з погодними умовами: перевали були закриті й можливості дістатися не було”, – сказано на офіційній сторінці ФБУ в Twitter.

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