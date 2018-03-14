Відома тернопільська спортсменка влаштувала свято для дітлахів. ФОТО

14/03/2018 Розмір тексту:

Незважаючи на прохолодну погоду, у селі Великі Гаї відбулося справжнє спортивне свято. Розважальну програму для дітей організувала чемпіонка Лілія Проць.

Гартування тіла і духу розпочинається з раннього дитинства, – констатує спортсменка Лілія Проць. Вона заохочує і дітей, і дорослих до занять спортом.

«Заняття спортом – це насамперед запорука доброго здоров’я. тому ми заохочуємо всіх до цих занять. А для дітей намагаємося зробити їх ще й цікавими. У селі Великі Гаї в нас вийшло справжня спортивне свято. Прийшло чимало діток. Ми сформували невеличкі групки. Діти бігали, стрибали, а також брали участь у різноманітних естафетах. Все це усіх настільки захопило, що їх важко було зупинити. Вважаю, що такі заходи нині особливо необхідні», – додає Лілія Проць.

До слова, такі заходи у Тернополі та ближніх селах мають стати традиційними. Окрім цього, в обласному центрі відбуватимуться традиційні суботні заняття легкою атлетикою.

Софія Романська