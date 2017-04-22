Відома тернопільська спортсменка розповіла про фізкультуру у школах

22/04/2017 Розмір тексту:

У деяких тернопільських садочках і школах не має приміщень для занять фізкультурою, не вистачає спортивного інвентаря, спортивних майданчиків, не проводять фізкультхвилинок та музичних перерв під час уроків, харчування у шкільних їдальнях бажає кращого, є проблеми із підвищенням кваліфікації педагогів.

Про ці та інші проблеми навчальних закладів міста розповіла відома спортсменка, громадський діяч Лілія Проць під час круглого столу «Проблеми освіти Тернополя: питання-відповіді.».

– Я вже два роки співпрацюю зі школами, садочками, управлінням освіти і науки на громадських засадах, – розповідає Лілія Проць. – За цей час побачила стільки проблем, що треба кожен день ходити в управління і говорити, що є така проблема в кожній школі, в кожному садку. Батьки і вчителі мовчать, бо бояться про них говорити, і я їх розумію. Та я хочу їх озвучити, щоб знайти вихід, як їх вирішити. В економічній школі немає спортивного майданчика, у школі №2 початкові класи не мають взагалі де проводити фізкультуру, там діти на фізкультурі грають в шашки. Для початкових класів майже у всіх школах і садках немає інвентаря для занять. Коли приходжу до дітей зі своїм, то в мене враження, що я з іншої планети, а після занять розповідаю вчителям де що можна купити. Є проблема з підвищенням кваліфікації кадрів. Мене у минулому році інститут післядипломної освіти попросив прочитати для дошкільників лекцію. Мені виділили дві години і запропонували провести у лекцію в актовому залі, де я мала демонструвати різні активні ігри, тому я просто поспілкувалася з людьми і зрозуміла, що це катастрофа. Два місяці тому я пройшла курс дитячого фітнесу, де вивчала нові інноваційні методики, які можна використовувати у заняттях з дітьми від півтора до 6-7 років і готова поділитися цими знаннями з методистами та інструкторами з фізкультури у садочках. В садках не має два рази в тиждень фізкультури. Вона є в розкладі, але часто їх замінюють підготовкою до різноманітних свят, тоді як раз в місяць має бути спортивне свято.

Чимало проблем є і в загальноосвітніх закладах міста.

– У спортзалах окремих шкіл стеля вкрита грибком, – продовжує Лілія Проць. – В одному спортзалі одночасно проводять уроки по два-три класи. На жаль, я не знаю, як зробити, щоб батьки змінили ставлення до школи і дати їм зрозуміти, що школі потрібні гроші, але не на туалети, де немає нормально спортзалу, і де в коридорах пластикові вікна, але не має ще чогось. Їдальні – жесть. Якби на тій ложці нашкрябала букву «Л», то напевно і сьогодні знайшла б її. Коли подають бурячок, який розпливається по гарніру і те м’ясо, то мені самій не хочеться їсти, не кажучи вже про дітей. Ціна так само в кожній школі своя – там дорожче, там дешевше. Квашена капуста вже у горлі дітям стоїть. У 28 школі дають фарширований перець і я була приємно вражена цим, чомусь там можуть забезпечити нормальне харчування. Під час уроків мають бути фізкультхвилинки та дві музичні перерви. Їх не проводять. Не всі провітрюють класи.

Начальник управління освіти та науки міської ради Ольга Похиляк у відповідь сказала, що почула всі названі проблеми і ті, які можливо, будуть вирішувати.

Ольга Трач

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