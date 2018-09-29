Відкрили оновлену вулицю Чорновола. ФОТО

29/09/2018 Розмір тексту:

28 вересня для тернополян та гостей міста урочисто презентували оновлену вулицю В.Чорновола за участю міського голови Сергія Надала. Для безпеки відвідувачів під час відкриття автомобільний та пішохідний рух було частково обмежено.

Нагадаємо, реконструкція вул. Чорновола від вул.І.Франка до вул.Б.Хмельницького розпочалася у червні цього року та була проведена з метою формування позитивного іміджу Тернополя та зручності туристів, які прибувають у наше місто,

«Вул. Чорновола, яка є своєрідним «Входом до Тернополя», сьогодні офіційно відкрита для мешканців та гостей міста. З вигляду саме цієї вулиці розпочинається сприйняття міста громадянами, які прибувають потягами до Тернополя, тому нам важливо було зробити її привабливою та «європейською», – відзначає Сергій Надал. – І як бачимо сьогодні, вул. Чорновола стала більш комфортною та сучасною, оскільки тут облаштовано простору пішохідну алею з екзотичними насадженнями та місцями для відпочинку, велодоріжку, а також збережено можливість проїзду транспорту. Окрім реконструкції дорожнього покриття та облаштування території, тут проведено повну заміну усіх інженерних мереж та здійснено демонтаж несанкціонованої реклами і вивісок об’єктів господарювання на фасадах житлових будинків».

До слова, під час відкриття оновленої вул. Чорновола було проведено акцію «Символічний ключ від Файного міста» та завдяки небайдужим тернополянам зібрано безліч старих та таких, що були у вжитку і не використовуються, ключів задля переплавлення та виготовлення одного Великого ключа від Файного міста Тернополя.