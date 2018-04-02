Відійшов у вічність тернопільський гуру Facebook

02/04/2018 Розмір тексту:

Увечері 1 квітня інформаційну спільноту Тернополя облетіла сумна звістка.

У віці 58 років закінчив свій земний шлях адміністратор найбільшої у Тернополі facebook-групи Тернопільські новини (понад 70 тисяч активних учасників) Григорій Бурбеза.

Він завжди старався йти в ногу з часом, іноді випереджаючи його. Педагог, лінгвіст за фахом, він був одним з перших, хто взявзя за відродження скаутського пластового руху. Одним з перших зайшов у непростий видавничий бізнес, заснувавши видавництво “Лілея”, а згодом перейшов у газетну справу. При цьому не забував про громадсько-політичне життя: тричі обирався депутатом Тернопільської міської ради.

Останні роки свого життя Григорій Бурбеза присвятив розвитку і популяризації на місцевих теренах соцмереж та інтернет-телебачення, ставши справжнім гуру у цій галузі.

“За Збручем”, як і уся журналістська спільнота, жалкує з приводу передчасної смерті цього непересічного чоловіка. Нехай земля стане йому пухом…