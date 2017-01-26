Відео про те, як у Кременці посипають дороги, викликало резонанс у мережі. ВІДЕО

26/01/2017 Розмір тексту:

В Кременці представники комунальних служб нехтуючи всіма можливими і не можливими правилами техніки безпеки та правилами дорожнього руху, нехтуючи безпекою своєю та водіїв, посипають дорогу незрозумілою сумішшю прямо з причепа вантажного автомобіля.

В соціальних мережах люди обурюються таким халатним ставленням до своєї безпеки.

«Знаєте кременчани, після цієї картини важко усвідомлювати, що ми живемо у столітті технологічного прогресу. Люди масово змінюють телефони, на новішу модель. Люди часто відпочивають за кордоном, задля показу – я не гірший, аніж ти, сусіде. Та, чомусь, банальну дорогу осилити не можемо», – написав один із користувачів.

Джерело: Реально