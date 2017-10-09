Відчуй себе повстанцем: Тернопілля запрошує на оригінальний фестиваль-реконструкцію

09/10/2017 Розмір тексту:

Відчути себе справжнім повстанцем та дізнатися, як жили у штабі Української повстанської армії матимуть можливість учасники фестивалю-реконструкції «Луни повстанського краю». Захід цей триватиме 13-14 жовтня поблизу села Антонівці Шумського району Тернопільської області. Присвячений він 75-ій річниці УПА.

– Це фестиваль-реконструкція, під час якого буде відтворено всю інфраструктуру табору військової округи УПА «Волинь-Південь», – розповів Олександр Смик, режисер фестивалю. – Кожен учасник в ході історичної реконструкції матиме змогу відчути себе повстанцем та пізнати тогочасний побут. Єдиної форми повстанці на той час не мали, тому кожного, хто приїде на фестиваль просимо взяти одяг 40-50-х років, щоб відчути себе повстанцем. Щоб потрапити в штаб треба буде пройти три блокпости: після повороту з Кременецької траси, біля Стіжка і в самому штабі – усе буде, як колись, коли людина йшла до штабу. Також можна буде взяти участь в історичних вишколах, придбати тематичну літературу, побачити реконструкцію повстанського бою, послухати музичні виступи відомих гуртів, подивитися патріотичні фільми. Упродовж двох днів кожен гість фестивалю зможе знайти для себе щось цікаве.

На місці колишнього штабу УПА в Антонівцях, за словами заступника голови облдержадміністрації Юрія Юрика, відновили меморіальний комплекс із 30-ти могил, на фестивалі відкриють криївку, конюшню, пекарню, навчальний клас.

– Для нас важливо, щоб людина, яка потрапить в цей в штаб УПА, опинилася в реальних умовах його діяльності, – каже Юрій Юрик. – Концепція цього фестивалю – повна реконструкція життя в УПА. Ми хочемо, щоб наші гості потрапили в той час, побачили, як жили повстанці, чим займалися, як навчалися. У конюшні будуть стояти коні, а в пекарні випікатимуть хліб, і кожен зможе його скуштувати.

Участь у фестивалі візьмуть різні молодіжні організації патріотичного спрямування, запрошені гості з Рівненської області, з Києва та інших міст.

Ольга Трач