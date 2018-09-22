Від золотої середини до агентів Кремля: хроніка тижня від “За Збручем”

22/09/2018 Розмір тексту:

Світ

Чи завжди “золота середина” дає підстави хоча б для скромної, але втіхи? Та як подивитися… В останній доповіді про індекс людського розвитку експерти ООН поставили Україну на 88 місце в серед 189 країн. Як дещо туманно пояснюється в Програмі розвитку ООН, цей індекс охоплює «аналіз розвитку людства – зріз ситуації щодо нинішніх умов, а також довгострокові тенденції». В доповіді враховувалися такі показники, як тривалість життя, тривалість навчання, валовий національний дохід на душу населення, безпека та інші. Індекс людського розвитку (HDI) в Україні визначено на рівні 0,751. Для порівняння: Норвегія, яка посіла перше місце, має індекс 0,953, Швейцарія та Австралія (друге і третє місця) – відповідно 0,944 і 0,939. Наші найближчі сусіди в рейтингу – Еквадор, Перу, Колумбія. Вище нас – цілий ряд колишніх “республік-сестер” по СРСР. Це не радує. Як і те, що дивимося знизу вгору на Албанію, Кубу, Ліван…

Входження в сезон нового клубу Андрія Ярмоленка -“Вест Хем Юнайтед” – було просто катастрофічним: 4 поразки в чотирьох стартових матчах. Не надто вирізнявся і сам Андрій, який в усіх цих поєдинках виходив на заміну, що дало підставу для прогнозів стосовно його швидкого повернення в Україну – лише тут він, мовляв, зможе виблискувати на тлі інших.

Але остання виїзна гра проти “Евертона”, яку українець розпочав у стартовому складі, засвідчила його потенціал. В першому таймі Андрій забив два голи, причому другий – у своєму фірмовому стилі, зі зміщенням із флангу в центр і невідпорним ударом у верхній кут. В підсумку “Вест Хем” переміг 3:1, а Ярмоленко був визнаний уболівальниками команди найкращим гравцем матчу.

“Він дуже якісний гравець, але йому був потрібен час, щоб адаптуватися до швидкого темпу англійського футболу. І сьогодні, коли я вирішив, що він готовий, Андрій сповна показав себе на полі”, – відзначив тренер “Вест Хема” Мануель Пеллегріні.

Україна

У своєму черговому посланні до Верховної Ради “Про зовнішнє та внутрішнє становище України” Президент Петро Порошенко, серед іншого, підкреслив, що бачить свою роль в тому, щоби «силою Закону і силою переконання не дати жодного шансу тим, хто міг би поставити під сумнів наш шлях незалежності, європейської та євроатлантичної інтеграції».

“Ми знаємо, що немає більш переконливого аргументу на користь європейської України, ніж успіх. Наступному поколінню українців маємо передати успішну європейську Україну (щось на кшталт побудови комунізму до 1980 р.? – І.Д.) І саме так і станеться, якщо лише не віддамо країну до рук реваншистів, популістів і демагогів», – зазначив Президент.

Усі названі категорії нечестивців перебували в залі, в міру уважно слухали главу держави й подеколи плескали в долоні. Для їхньої повної втіхи П.Порошенко закликав їх врешті-решт проголосувати за скасування депутатської недоторканності. “Будьте чесними з народом і проголосуйте. Якщо ж ні – то не обіцяйте цього більше”, – не без пафосу і тоном беззаперечного морального авторитету заявив Президент.

Ще вчора він вирішував, як, куди і на і на чому нам, українцям краще їздити, а вже сьогодні сам не зможе поїхати куди захоче: Солом’янський районний суд Києва ухвалив, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян має здати свої закордонні паспорти. Водночас судді погодилися з тим, що міністра беруть на поруки міністр молоді і спорту Ігор Жданов та депутат Верховної Ради України з фракції «Народного фронту» Федір Бендюженко.

Причиною усього цього шарварку стало те, що НАБУ повідомило пану міністру про підозру в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації. За даними Бюро, витрати чиновника істотно перевищують його доходи. Сам В.Омелян всі звинувачення заперечує, каже, що «неможливо знайти те, чого немає» і порівнює кримінальне провадження щодо нього з боротьбою “з бабцями в підземних переходах”. Голова НАБУ Артем Ситник, в свою чергу. обіцяє за 2 місяці “нарити” достатньо доказів для серйозного звинувачення.

Юлія Тимошенко, улюблениця жіночок “постбальзаківського” віку, якій ряд соціологічних досліджень дають найвищі рейтинги серед претендентів на пост Президента, відкинула звинувачення у тому, що вона є «ставлеником Кремля». Політик назвала таке твердження «чорною» технологією. Про це вона заявила у коментарі Радіо Свобода в кулуарах форуму «Ялтинської європейської стратегії» (YES) у Києві.

«Насправді, «кандидата від Москви» ставленики Москви посадили у в’язницю, а чинного Президента призначили на посаду міністра економіки в уряді Януковича. Саме Порошенко має бізнес в Росії, а не я. Тому я впевнена, що буду вести більш більш впевнену політику щодо завершення війни та більш сильну політику в справі відновлення цілісності нашої країни», – сказала Тимошенко.

Тернопілля

Слова наших очільників треба пам’ятати. І не просто пам’ятати, а добре пам’ятати. І не просто добре, а дуже добре. Вони – вожді, провідники, і сказане ними має особливу вагу. Майже рік тому, у випуску “Хроніки тижня” від 15 вересня 2017, пригадую, писав: “Що б там хто не казав, а керують нами мудрі люди. Хіба від немудрих почуєш таке: «Тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні”. І сказано то було не просто на вулиці чи в маршрутці, а “модеруючи дискусійну панель”. Зрозуміли? Ні?! Я теж ні, але – все одно мудро”. А вже на цьому тижні довелося прочитати про чергову нараду-семінар. І там, серед іншого, з вуст топ-функціонера прозвучало отаке вельми цінне: “Тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні”. А ще – що “важливість нинішніх дискусій важко переоцінити”. Ну, якщо важко, то не буду й братися – не мого убогого розуму це справа…

Ігор Дуда