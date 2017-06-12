- фільми в кінотеатрах України
Від завтра через Тернопіль курсуватиме потяг до Польщі. ВІДЕО
11/06/2017 1
Розмір тексту:
Червня через Тернопіль курсуватиме поїзд у Польщу.
Влітку через Тернопіль курсуватимуть три додаткові поїзди на південь України.
Окрім того, вже 12 червня, через наше місто пройде пробний потяг міжнародного сполучення.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Василь12/06/2017
Толку нам від того бузвізу, якшо більшість підприємців продавали через Вконтакті, то тепер треба нові майданчики продажу освоювати. Яка Європа? Хто туди поїде?