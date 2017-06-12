Від завтра через Тернопіль курсуватиме потяг до Польщі. ВІДЕО

11/06/2017 1
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Червня через Тернопіль курсуватиме поїзд у Польщу.

Влітку через Тернопіль курсуватимуть три додаткові поїзди на південь України.

Окрім того, вже 12 червня, через наше місто пройде пробний потяг міжнародного сполучення.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

 

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Коментарі (1)

Василь

12/06/2017

Толку нам від того бузвізу, якшо більшість підприємців продавали через Вконтакті, то тепер треба нові майданчики продажу освоювати. Яка Європа? Хто туди поїде?

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