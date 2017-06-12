Від завтра через Тернопіль курсуватиме потяг до Польщі. ВІДЕО

11/06/2017 Розмір тексту:

Червня через Тернопіль курсуватиме поїзд у Польщу.

Влітку через Тернопіль курсуватимуть три додаткові поїзди на південь України.

Окрім того, вже 12 червня, через наше місто пройде пробний потяг міжнародного сполучення.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.