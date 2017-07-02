Від вірусу-вимагача на Тернопільщині постраждали вісім організацій

– Загалом, лише за дві доби в Україні до правоохоронців надійшло 1,5 тис. заяв про вірусне зараження комп’ютерних мереж. Кіберполіція спільно з провідними фахівцями як українських IT-компаній, так і зарубіжних організацій працюють над подоланням наслідків ураження українських комп’ютерних мереж шкідливим програмним забезпеченням, – повідомляють в ГУНП у Тернопільській області.

Співробітники органів внутрішніх справ звертаються до тернополян із проханням звертатися до поліції у разі, якщо на вашому комп’ютері ви виявите підозрілі операції, пише сайт Тернополяни.

Нагадаємо, вірус-вимагач Petya почав поширюватись в Україні напередодні Дня Конституції, 27 червня. Про хакерські атаки стали повідомляти банки, державні установи, мережі супермаркетів та автозаправок. Зокрема “Ощадбанк”, “Укрпошта”, “Нова Пошта”, “Укренерго”, “Укртелеком”, Міністерство інфраструктури України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, “24 Канал”, “Інтер”, “Перший Національний” та багато інших організацій. Вірус, потрапивши на комп’ютери користувачів під час активації зашифрував усі фали, після чого вимагав 300 доларів в біткоінах.

Тим часом Верховна Рада вже готує новий законопроект на протидію подібним хакерським атакам.