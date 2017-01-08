Юнака викинуло на дорогу: подробиці жахливої аварії, у якій загинув мешканець Тернопільщини

06/01/2017 Розмір тексту:

Молоді люди, які постраждали у ДТП на вул. Івасюка в Івано-Франківську, були найкращими друзями і завжди гуляли однією компанією.

Нагадаємо, що 4 січня о 4 годині ранку, повертаючись на автомобілі із нічного клубу, компанія молодих людей на швидкості врізалася у електричний стовп. Про деякі подробиці кривавої події журналістам сайту 0342.ua розповіли знайомі хлопців.

В автокатастрофі загинули 16-річна Людмила Турів та 20-річний Андрій Шкварко. Ще двоє осіб — 18-річна Яна Федик та 21-річний Руслан Ботюк — перебувають у реанімації. Обоє дівчат — з Івано-Франківська, хлопці родом із села Задарів, що на Тернопільщині. Проте, проживали і навчалися вони в Івано-Франківську.

Автомобіль у якому перебували постраждалі належить Руслану. Хто де сидів у салоні авто на момент аварії з’ясувати складно, але відомо, що ноги Руслана затиснуло під панеллю приладів. Вочевидь, він і керував автомобілем. На передньому сидінні пасажира сиділа загибла Людмила, а загиблого хлопця — Андрія — від удару викинуло з машини на дорогу. Його дівчині Яні, яка перебувала на задньому сидінні, вдалося вижити.

Відомо також, що батьки хлопців та загиблої дівчини працюють за кордоном.