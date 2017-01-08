Юнака викинуло на дорогу: подробиці жахливої аварії, у якій загинув мешканець Тернопільщини

06/01/2017 2
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Молоді люди, які постраждали у ДТП на вул. Івасюка в Івано-Франківську, були найкращими друзями і завжди гуляли однією компанією.

Нагадаємо, що 4 січня о 4 годині ранку, повертаючись на автомобілі із нічного клубу, компанія молодих людей на швидкості врізалася у електричний стовп. Про деякі подробиці кривавої події журналістам сайту 0342.ua розповіли знайомі хлопців.

В автокатастрофі загинули 16-річна Людмила Турів та 20-річний Андрій Шкварко. Ще двоє осіб — 18-річна Яна Федик та 21-річний Руслан Ботюк — перебувають у реанімації. Обоє дівчат — з Івано-Франківська, хлопці родом із села Задарів, що на Тернопільщині. Проте, проживали і навчалися вони в Івано-Франківську.

Автомобіль у якому перебували постраждалі належить Руслану. Хто де сидів у салоні авто на момент аварії з’ясувати складно, але відомо, що ноги Руслана затиснуло під панеллю приладів. Вочевидь, він і керував автомобілем. На передньому сидінні пасажира сиділа загибла Людмила, а загиблого хлопця — Андрія — від удару викинуло з машини на дорогу. Його дівчині Яні, яка перебувала на задньому сидінні, вдалося вижити.

Відомо також, що батьки хлопців та загиблої дівчини працюють за кордоном.

Людмила Турів

Андрій Шкварко

Яна (Іванна) Федик

Руслан Ботюк

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Коментарі (2)

Марія

07/01/2017

Подробиці про батьків – це лише натяк на те, що діти були без контролю. Саме це , що 4 січня діти тусувались в нічному клубі… а діти не в курсі, що в цей день – піст?

Анонімний

07/01/2017

ДЛЯ того хто описав всі подробиці де батьки працюють це дуже підлоз Вашої сторони виходить що вам приємно,що так сталося.Не має значення де хто працює,але біда ,що одні діти загинули ,адругі покалічені.Ми живем і ходимо під одним Богом і ніхто не знає ,що кого чекає.Не треба бути таким підлим.

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