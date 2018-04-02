Від “Текстильника” до залізничного вокзалу – довжеленний затор

02/04/2018 0
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Перший день Страстного тижня у Тернополі розпочався із заторів на в’їзд у центральну частину міста.

Найбільше скупчення транспорту зафіксоване під Залізничним мостом в районі ресторану «Старий млин». На перехресті патрульні фіксують ДТП. Траєкторію руху не поділили бус Volkswagen та легковий автомобіль Scoda, повідомляє Галас.

Рух автотранспорту ускладнено. Затор з боку Сонячного масиву розпочинається біля магазину «Текстильник», з боку центру – від Залізничного вокзалу.

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