Від спеки до сильних опадів: на Тернопільщині прогнозують мінливу погоду

22/06/2017 Розмір тексту:

Хмарну погоду і дощі передбачають у Тернополі та області. Опади будуть тривалими й можливі по всій території регіону. Відтак жителям краю радять не забувати парасольки.

Не зважаючи на дощі і грози, які можливі найближчими днями, температура повітря в регіоні залишатиметься досить високою. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла.

«У Тернополі та в області буде хмарно. По всій території регіону можливі дощі, місцями грози, шквали. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +7С до +12С. Вдень – від +23С до +28С», – повідомляє Тернопільський обласний Гідрометеоцентр.

За словами метеорологів, найближчими днями можливі різкі перепади температурних показників і зміни погодних умов: від спеки до сильних і тривалих опадів.

Софія Романська