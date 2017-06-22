Від спеки до сильних опадів: на Тернопільщині прогнозують мінливу погоду
Хмарну погоду і дощі передбачають у Тернополі та області. Опади будуть тривалими й можливі по всій території регіону. Відтак жителям краю радять не забувати парасольки.
Не зважаючи на дощі і грози, які можливі найближчими днями, температура повітря в регіоні залишатиметься досить високою. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла.
«У Тернополі та в області буде хмарно. По всій території регіону можливі дощі, місцями грози, шквали. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +7С до +12С. Вдень – від +23С до +28С», – повідомляє Тернопільський обласний Гідрометеоцентр.
За словами метеорологів, найближчими днями можливі різкі перепади температурних показників і зміни погодних умов: від спеки до сильних і тривалих опадів.
Софія Романська
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