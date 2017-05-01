Від сьогодні тернополянам доведеться споживати менше газу та електроенергії

01/05/2017 Розмір тексту:

Сьогодні набуває чинності постанова Кабінету міністрів України про зниження соціальних норм на використання теплової енергії, електрики та газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій.

Цей документ уряд схвалив у лютому, повідомляє 5 Канал.

Тож, від сьогодні норма споживання газу становитиме 5 кубометрів палива на один квадратний метр. До цього показник був на півкуба більше. Дещо скоротили також норми споживання тепла. Зокрема, людям, які живуть у будинках, обладнаних лічильниками, знизили норми центрального опалення приблизно на одну соту гігакалорії на 1 квадратний метр у сезон опалення. Щодо електроопалення, то тут норми знизили від 65 кіловат-годин до 51.

Зниження соціальних норм на тепло і газопостачання було однією з умов отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.