Від сьогодні обмежили рух транспорту одним з тернопільських мостів

01/12/2017 0
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З 1 грудня рух транспортних засобів, маса яких перевищує 8 тонн, обмежено через залізничну колію на вул. Об’їзна – вул. Протасевича (в районі вул. Гайової).

Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету після комісійного обстеження автомобільного шляхопроводу на об’їзній дорозі міста Тернополя, повідомляє прес-служба міськради.

Схема об’їзду та відповідні дорожні знаки уже встановлені на вказаній ділянці.

Нагадаємо, міст має стратегічне значення, адже є частиною траси міжнародного сполучення, а під ним проходить залізнична колія. Тому Тернопільська міська рада звернулася до уряду щодо виділення коштів на повноцінну реконструкцію мосту.

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