Від сьогодні між Києвом і Тернополем курсуватиме новий потяг
10/12/2017 0
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З 10 грудня в Україні починає діяти новий графік руху потягів.
Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”, передає Укрінформ.
За словами в. о. голови правління УЗ Євгена Кравцова, в новому графіку руху з’явиться понад 10 нових потягів. Один із них курсуватиме між Києвом і Тернополем.
Електропотяг “Шкода” №747/748 Київ – Тернопіль здійснюватиме рейси щодня.
В УЗ відзначили, що при складанні нового графіка було змінено маршрути низки поїздів.
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