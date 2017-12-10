Від сьогодні між Києвом і Тернополем курсуватиме новий потяг

Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”, передає Укрінформ.

За словами в. о. голови правління УЗ Євгена Кравцова, в новому графіку руху з’явиться понад 10 нових потягів. Один із них курсуватиме між Києвом і Тернополем.

Електропотяг “Шкода” №747/748 Київ – Тернопіль здійснюватиме рейси щодня.

В УЗ відзначили, що при складанні нового графіка було змінено маршрути низки поїздів.