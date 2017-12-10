Від сьогодні між Києвом і Тернополем курсуватиме новий потяг

10/12/2017 0
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З 10 грудня в Україні починає діяти новий графік руху потягів.

Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”, передає Укрінформ.

За словами в. о. голови правління УЗ Євгена Кравцова, в новому графіку руху з’явиться понад 10 нових потягів. Один із них курсуватиме між Києвом і Тернополем.

Електропотяг “Шкода” №747/748 Київ – Тернопіль здійснюватиме рейси щодня.

В УЗ відзначили, що при складанні нового графіка було змінено маршрути низки поїздів.

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