Від сьогодні дорожчає проїзд у тролейбусах і маршрутках

10/01/2017 Розмір тексту:

З 10 січня у Тернополі дорожчає проїзд у громадському транспорті. У кінці грудня 2016-го члени виконавчого комітету прийняли рішення підняти тарифи на проїзд у маршрутках і тролейбусах на одну гривню. Тепер повний квиток в автотранспорті коштуватиме 4 гривні, в електротранспорті – 3 гривні. Студенти та учні платитимуть за одну поїздку 2 гривні, як в маршрутках, так і в тролейбусах. Проїзд для пенсіонерів та інших пільговиків залишиться безкоштовним.

– Зростання тарифу зумовлено тим, що суттєво подорожчала електроенергія і з першого січня її вартість ще підніметься, – пояснив Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку міської ради. – Якщо у грудні КП «ТЕТ» платило 1,29 гривень за кіловат-годину, то з першого січня буде платити 2,36 гривень. Також тариф піднімають через зростання мінімальної зарплати.

Після оприлюднення інформації про підвищення тарифів на сайті міської ради було зареєстровано дві петиції щодо цього. Автор однієї із них пропонує замінити маршрутки тролейбусами.

– Тарифи на проїзд збільшуються, а якість перевезень ні, – пише Юрій Ткачук. – Контролю по квитках фактично немає, куди йдуть кошти не зрозуміло. Завдяки таким змінам проїзд буде контролюватися, а екологія завдяки електротранспорту покращиться.

Ця петиція станом на 9 січня набрала вже 312 голосів із 300 необхідних. Автор другої петиції Надія Жаровська пропонує на сайті міськради опублікувати розрахунки, які будуть аргументувати вартість проїзду. Тоді люди зможуть побачити чому треба платити за проїзд 4 гривні, а не 3. Це зніме ряд питань і тернополяни будуть чітко знати, що перевізник включає в тариф. Цю пропозицію підтримало вже 177 тернополян.

Ольга Трач

Фото автора