Від представлення Тернопільщини в Києві бізнес отримав реальні результати

26/02/2017 Розмір тексту:

Єдине підприємство, яке прозвітувало про реальний результат, отриманий після презентації Тернопільщини в Києві, стала компанія “Агропродсервіс”.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зокрема, керівництво Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» запросило взяти участь у Всеукраїнському благодійному Великодному ярмарку.

Представник Асоціації “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати” запросила компанію взяти участь у дводенному семінарі з торгового фінансування, який організовується під патронатом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (Лондон) та ICC Ukraine та у міжнародній економічній конференції за участю Послів іноземних держав в Україні на тему: «Реальні кроки щодо розширення зовнішньоекономічного співробітництва – складової розвитку держави».

Також на адресу «Агропродсервісу» надійшло запрошення відвідати В’єтнам у складі делегації ділових кіл під патронатом ICC Ukraine та Посольства України у В’єтнамі. Під час цього візиту заплановано провести бізнес-форуму у ТПП В’єтнаму, зустрічі з представниками міністерств та відомств, В2В переговори, а також відвідання технопарку «Хоалак».

Керівництво компанії позитивно оцінило проведення подібних заходів, та зазначило, що це допомагає бізнесу знаходити і ринки збуту і ділових партнерів, ділитися своїм досвідом та отримувати можливість повчитися самому.