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Від Барни пішла талановитий прес-секретар
06/09/2017 1
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Надія Копилець склала повноваження в. о. начальника відділу взаємодії із ЗМІ Тернопільської ОДА.
Про це вона повідомила сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці.
Отже, настав час для #time_for_growth! Даєш старт #next_level! :)Друзі, колеги, шановна FB-спільното і особливо медійн…
Опубліковано Nadiya Kopylets 6 вересня 2017 р.
Зазначимо, що це вже другий прес-секретар, який залишив команду Степана Барни. Раніше з цієї посади пішов відомий тернопільський журналіст і талановитий телеведучий Олег Удич. Сьогодні пан Олег працює у команді авторитетного аграрія та політика, неформального лідера області Івана Чайківського.
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Коментарі (1)
Стефко Анраб06/09/2017
Чим талановита?