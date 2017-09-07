Від Барни пішла талановитий прес-секретар

06/09/2017 Розмір тексту:

Надія Копилець склала повноваження в. о. начальника відділу взаємодії із ЗМІ Тернопільської ОДА.

Про це вона повідомила сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці.

Отже, настав час для #time_for_growth! Даєш старт #next_level! :)Друзі, колеги, шановна FB-спільното і особливо медійн… Опубліковано Nadiya Kopylets 6 вересня 2017 р.

Зазначимо, що це вже другий прес-секретар, який залишив команду Степана Барни. Раніше з цієї посади пішов відомий тернопільський журналіст і талановитий телеведучий Олег Удич. Сьогодні пан Олег працює у команді авторитетного аграрія та політика, неформального лідера області Івана Чайківського.