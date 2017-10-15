Від 200 до 1000 гривень: які доплати до пенсій отримають мешканці Тернопільщини

15/10/2017 Розмір тексту:

Осучаснені пенсії отримають українці в жовтні. До встановленого розміру виплати пенсіонерам ще додадуть певну суму коштів. Її розмір може бути різним: від декількох гривень до тисячі гривень і більше. Це залежить від трудового стажу людини та розміру її заробітної платні. На Тернопільщині перерахунок пенсій зробили для 93% пенсіонерів.

– В нашій області проживає 292 тисячі 600 пенсіонерів, – повідомив Ігор Москалик, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. – 93% з них або 262 тисячі отримають перераховані пенсійні виплати. При цьому 163 тисячі отримають добавку до пенсії майже 200 гривень, 99 тисяч – більше 200 гривень, 56 тисяч – від 100 до 500 гривень, 22 тисячі – від 500 до 1000 гривень і майже 20 тисяч – понад 1000 гривень. Розмір добавки залежить від страхового стажу та зарплати: чим більший страховий стаж і чим більша зарплата, тим буде більший перерахунок пенсії. Працівники пенсійного фонду в області направили списки на поштові відділення та банки тих осіб, які мають отримати перераховану пенсію. У жовтні пенсіонери отримуватимуть її за двома відомостями: одна – це основний розмір пенсії, а друга – доплата відповідно до проведеного осучаснення. У листопаді отримуватимуть пенсію, як зазвичай, за однією відомістю. Ті, кому нараховано до 140 гривен, отримають їх не у жовтні, а в листопаді – за два місяці разом. Кошти на перерахунок пенсії є, тому що у зв’язку з підняттям мінімальної зарплати область планує отримати до кінця року на 348 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Перерахунок або осучаснення пенсій не робили для тих, хто вийшов на відпочинок цього року. Їм, за словами заступника начальника ГУ ПФУ в Тернопільській області Володимира Івахова, нараховували пенсію виходячи із середньої зарплати за якою робили перерахунок – 3764 гривні 40 копійок, відповідно, їх розмір пенсії не збільшиться.

– Всіх пенсіонерів зараз поставили в однакові умови, – каже Володимир Івахов. – І розмір їх пенсії залежатиме виключно від їх індивідуального коефіцієнта заробітку, який залежить від зарплати, яку вони отримували та від коефіцієнта стажу, тобто від того періоду трудової діяльності, яку ця людина набула.

За загальним законом отримуватимуть пенсію і держслужбовці. Щодо інших категорій, які раніше отримували спеціальні пенсії, то, наприклад, щодо військовослужбовців, поліцейських, то їм пенсії не перераховувалися. До 1 листопада 2017 року, як зазначив Володимир Івахов, має бути поданий на розгляд ВРУ законопроект про внесення змін до закону, який регламентує призначення пенсій військовослужбовцям, поліцейським та іншим категоріям.

Якщо у пенсіонерів є запитання щодо перерахунку пенсій, або необхідно отримати консультацію щодо призначення пенсії, то можна звернутися до громадської приймальні, яка діє при Головному управлінні ПФУ у Тернопільській області, що на майдані Волі, 3. Також за консультації надають у міському відділенні фонду та до у віддалених робочих місцях – 12-ти громадах. До кінця жовтня планують відкрити ще два віддалені робочі місця – у Вишнівці та Гримайлові.

Ольга Трач

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