Вічний перехожий: вшанували пам’ять почесного громадянина Тернополя

27/09/2017 Розмір тексту:

Цього року відомому історику Ігорю Гереті виповнилося б 79. Вже цілий рік про нього нагадує монумент «Вічний перехожий» на вулиці Валовій у Тернополі. Громада міста вкотре зібралася, щоб вшанувати пам’ять про цю видатну особистість.

Внесок Ігоря Герети у розвиток Тернополя неоціненний. За його ініціативи в області створили багато музеїв, організацію «Інститут національного відродження», мистецьку школу, яка носить його ім’я. Окрім цього, Ігор Герета був автором публікацій у багатьох виданнях світу, уклав десятки наукових зібрань, а також належав до групи дисидентів. Борючись за незалежне майбутнє України, зазнавав постійних переслідувань.

«Він ніколи не зупинявся. Незважаючи на всі випробування з якими стикався, він продовжував боротися і йти далі. Це людина, яка насамперед турбувалася про майбутні покоління, а потім про себе. Ми вдячні всім тернополянам, які пам’ятають його, приходять, щоб вшанувати його пам’ять», – каже донька Ігоря Герети Ярина.

Нагадаємо, у 2003 році Ігорю Гереті посмертно присвоїли звання почесного громадянина Тернополя. А однією з його реалізованих мрій стала мистецька школа, яка працює в обласному центрі.

«Школа, яка носить його ім’я, вже двадцять три роки працює, виховує, об’єднує творчу молодь. Там не один талант розпочав свій розвиток. Колись така школа була лише у мріях Герети», – додає його побратим Анатолій Вихрущ.

Вшанувати пам’ять видатного тернополянина прийшло кілька десятків людей.

Софія Романська