Ветерани АТО прийшли в Тернопільську обласну раду

13/03/2018 0
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З майже годинним запізненням розпочала роботу сесія Тернопільської  обласної ради. Зареєструвалося трохи більше 40 з 64 народних обранців.

Перед початком засідання сесійну трибуну взяли під контроль ветерани АТО. Представники ветеранських організацій вимагають, щоб обласні депутати вислововили своє ставлення до подій під Верховною Радою 3 березня. У сесійній залі “гуляють” кілька версій проекту звернення народних обранців: від  радикальних (відставка усіх і нові вибори) до поміркованих (провести об’єктивне розслідування і покарати винних).

Після розгляду цього питання депутати перейдуть до розподілу вільних залишків обласного бюджету.  На кону – понад 60 мільйонів гривень. Закулісні торги щодо їх розподілу – найбільша інтрига на сьогодні  для багатьох впливових облдепів.

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