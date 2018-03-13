Ветерани АТО прийшли в Тернопільську обласну раду

13/03/2018 Розмір тексту:

З майже годинним запізненням розпочала роботу сесія Тернопільської обласної ради. Зареєструвалося трохи більше 40 з 64 народних обранців.

Перед початком засідання сесійну трибуну взяли під контроль ветерани АТО. Представники ветеранських організацій вимагають, щоб обласні депутати вислововили своє ставлення до подій під Верховною Радою 3 березня. У сесійній залі “гуляють” кілька версій проекту звернення народних обранців: від радикальних (відставка усіх і нові вибори) до поміркованих (провести об’єктивне розслідування і покарати винних).

Після розгляду цього питання депутати перейдуть до розподілу вільних залишків обласного бюджету. На кону – понад 60 мільйонів гривень. Закулісні торги щодо їх розподілу – найбільша інтрига на сьогодні для багатьох впливових облдепів.