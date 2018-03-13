Ветерани АТО домоглися від депутатів обласної ради прийняття політичних звернень
Перед початком сесійного засідання 13 березня до трибуни обласної ради вийшли ветерани АТО та волонтерських організацій.
Представники різних ветеранських організацій зачитали свої звернення щодо подій під Верховною Радою 3 березня. Після палких виступів учасників бойових дій обласна рада прийняла рішення спрямувати звернення до центральних органів влади. Зміст звернень вирізняється ступенем радикальності: від дуже радикальних (відставка усіх влад і нові вибори) до поміркованих (провести об’єктивне розслідування і покарати винних).
У ході рейтингового голосування найбільшу кількість голосів здобув поміркований проект рішення авторства голови об’єднання учасників АТО Галичини Ружени Волянської. Однак позначку у 33 голоси, необхідну для прийняття рішень, подолали й інші проекти звернень. Очевидно, що їх також надішлють до відповідних центральних органів влади.
Коментарі (1)
Ганна13/03/2018
Хлопці – молодці! Ну а ця волянська – донечка татуся олігарха, ну просто вже не знає на чому черговий раз пропіаритися(((
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