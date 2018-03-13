Ветерани АТО домоглися від депутатів обласної ради прийняття політичних звернень

13/03/2018 Розмір тексту:

Перед початком сесійного засідання 13 березня до трибуни обласної ради вийшли ветерани АТО та волонтерських організацій.

Представники різних ветеранських організацій зачитали свої звернення щодо подій під Верховною Радою 3 березня. Після палких виступів учасників бойових дій обласна рада прийняла рішення спрямувати звернення до центральних органів влади. Зміст звернень вирізняється ступенем радикальності: від дуже радикальних (відставка усіх влад і нові вибори) до поміркованих (провести об’єктивне розслідування і покарати винних).

У ході рейтингового голосування найбільшу кількість голосів здобув поміркований проект рішення авторства голови об’єднання учасників АТО Галичини Ружени Волянської. Однак позначку у 33 голоси, необхідну для прийняття рішень, подолали й інші проекти звернень. Очевидно, що їх також надішлють до відповідних центральних органів влади.