Весна прийшла, а грип не відступає

02/03/2017 Розмір тексту:

Віруси грипу та ГРВІ дошкуляють жителям Тернопільщини. Весняне потепління – не причина повністю відмовлятися від теплого одягу, – кажуть лікарі-епідеміологи. Також весною, як ніколи, важливо правильно харчуватися.

Передвесняний авітаміноз ослаблює організм. Відтак людина стає вразливою до вірусів. Як наслідок, у весняний період лікарі фіксують тенденцію до збільшення кількості хворих.

«В області за тиждень на грип і ГРВІ захворіло понад три тисячі людей, це на сорок осіб більше, ніж попереднього тижня. Серед хворих майже дві тисячі дітей до 18 років. Госпіталізовано за тиждень понад сто двадцять людей. Летальних випадків не зареєстровано. Також у Тернопільській області лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу А Н3. Кількість хворих за останніх 7 днів частково зросла. Проте ситуація залишається стабільною. Кількість хворих не перевищує епідемічного рівня», – відзначають у санітарно-епідеміологічній службі області.

Лікарі радять жителям області вживати вітамінізовану їжу і тепло одягатися. При перших ознаках захворювання варто звертатися до лікарів.