Весілля відомої тернопільської волонтерки увійшло до Книги рекордів України

10/05/2017 Розмір тексту:

Волонтерка Алла Чонгар і боєць АТО Володимир Данко узаконили свої стосунки. Їхні друзі влаштували для молодят масштабне святкування просто неба. Привітати наречених прийшли сотні гостей. Подія увійшла до Книги рекордів України, як найбільш масове весілля України, організоване за лічені дні.

Наречені розповідають, що такого великого весілля не планували, його організували їхні друзі. Для цього їм знадобилося лише вісім днів. Свято влаштували на Козацькому острівку у парку «Топільче».

«Ми хотіли лише тихенько розписатися, але вийшло з того всього таке велике весілля. Спочатку такого взагалі не планувалося, але до нас дзвонили бійці, волонтери і просили, щоб зробити таке святкування. Просили, не відмовлятися. Ну і врешті ми погодилися. Ми в захваті від того, скільки людей вирішило приїхати, щоб нас привітати. Всім дуже вдячні, а особливо нашим друзям, які організували для нас це свято», – каже наречена Алла Чонгар.

Привітати молодят з одруженням з’їхались понад сім сотень гостей з різних регіонів України. Серед них – бійці АТО, волонтери.

Наречений Володимир Данко теж радіє цій події. Хоча після весілля його чекає ще одне випробування – ампутація частин кінцівок. Чоловік вже пережив більше десяти операцій, але продовжує боротися далі. Відтепер поряд буде дружина Алла. Молодята вірять, що найкраще – попереду.

Софія Романська