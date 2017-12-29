Вертепи, забави, феєрія: тернополян чекає цілий місяць розваг

№ п\п Зміст заходу Термін проведення Відповідальні виконавці / місце проведення

1 Різдвяна виставка екоробіт вихованців Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Протягом місяця Управління культури і мистецтв / Український Дім

2 Новорічно – розважальна програма для молоді 01.01.2018 р. 20.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

3 Урочиста академія з нагоди 109-ї річниці від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери 01.01.2018 р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

4 Урочистий похід та покладання квітів до пам’ятника С.Бандері 01.01.2018 р. 16.00 год. Управління культури і мистецтв / Парк Т. Шевченка

5 Міський конкурс шопок «Різдвяне диво» Протягом місяця Управління культури і мистецтв / Український Дім

6 Міський конкурс «Феєрія новорічного міста» Протягом місяця Управління культури і мистецтв / Український Дім

7 Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави» Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення:

04.01.2018 р. 13.00 Універсальний спортивний майданчик по вул. Р. Купчинського, 1.

11.01.2018 р. 13.00 Універсальний спортивний майданчик по вул.15квітня, 35.

16.01.2018 р. 13.00 Універсальний спортивний майданчик по вул. Вербицького, 6.

18.01.2018 р. 13.00 Універсальний спортивний майданчик по вул. Л. Українки, 17

8 Привітання мешканців мікрорайону «Пронятин» з Різдвом Христовим (Вертепне дійство по домівках) 07-09.01.2018р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

9 «Для тих, хто в дорозі» Різдвяний концерт Муніципального Галицького камерного оркестру 08.01.2018р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / Очікувальний зал залізничного вокзалу

10 Парад вертепів серед пластунів всіх вікових категорій 08 – 21.01.01.2018 р. 17.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр, вул.. Федьковича,11

11 «Колядують зорі на Різдво Христове». Концертні виступи Муніципального духовного оркестру «Оркестра Волі» 09.01, 15.01, 19.01.2018р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Театральний майдан

12 Традиційний пластунський захід «Різдвяна свічечка» 09.01.2018 р. 16.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр / Український дім «Перемога»

13 Сімейне новорічне шоу «Холодне серце» 10.01.2018р. 18.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

14 Майстер-клас «Різдвяна витинанка» 12.01.2018р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека № 3

15 Різдвяний концерт військового оркестру Львівського гарнізону 12.01.2018р. 18.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

16 Благодійні вистави для дітей «Ялинка міського голови» 13.-14.01.2018р. 11.00 год., 14.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

17 Святковий Різдвяний концерт «Народження Спасителя Христа!» 14.01.2018р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

18 Різдвяна казка-феєрія для дітей «У пошуках щастя» 14.01.2018р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

19 Відкриття ковзанки 14.01.2018 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення / Універсальний спортивний майданчик по вул. Л. Українки, 17

20 Інформ-дайджест «Слався, Україно, соборна та вільна!» (до Дня Соборності України) 16.01.2018р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 2 для дорослих

21 Театралізована інсценізація «Щедрий вечір» 17.01.2018р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 4 для дорослих

22 Народознавча година «Таємниці Різдва» 17.01.2018р. 13.30 год. Управління культури і мистецтв / Центральна дитяча бібліотека

23 Вертепне дійство «Колядує Україна» 19.01.2018р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека № 2

24 Свято Богоявлення Господнього (Освячення води) 19.01.2018р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Набережна Тернопільського Ставу

25 «Лемківський Йордан» 19.01.2018р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

26 Парад вертепів та різдвяний концерт «Нова радість стала» 20.01.2018р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Театральний майдан

27 Молодіжно-розважальна програма 20.01.2018р. 20.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

28 Покладання квітів на могилу Січових Стрільців з нагоди Дня Соборності та Свободи України 22.01.2018р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Микулинецьке кладовище

29 Урочисті збори громадськості та святковий концерт з нагоди Дня Соборності та Свободи України 22.01.2018р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

30 Історичний екскурс «Національна єдність-запорука державності України» 23.01.2018р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 8 для дорослих

31 Заходи до 100-річчя бою під Крутами: Інформогляд «Стогнали Крути і молився вітер» 25.01.2018р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Центральна міська бібліотека

32 Концерт В.Вермінського «Світові хіти» 25.01.2018р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

33 Зустріч з історичних подій «Вічна слава в кетягах калини» 26.01.2018р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 5 для дорослих

34 Показові виступи спортсменів міста з фрістайлу (могул) та сноубордингу “Відкриття сезону” (за наявності снігу) 27.01.2018 р. 14.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Гірськолижна траса (вул. Тарнавського, 22а)

35 Фестиваль «Різдво у серці» 28.01.2018р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

36 Патріотична година «Подяка Вам, сини мого народу, що стали в бій за правду і свободу» 29.01.2018р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека № 5

37 Вечір пам’яті з нагоди 100-ї річниці бою під Крутами 29.01.2018р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

38 Вахта пам’яті «У Крутах, на вахті державної волі, ви полягли, як справжні герої» 30.01.2018р. 13.30 год. Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека № 4