Вертепи, забави, феєрія: тернополян чекає цілий місяць розваг
29/12/2017 0
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Анонси основних заходів, які передбачається провести Тернопільською міською радою або за її участю на січень.
|№ п\п
|Зміст заходу
|Термін проведення
|Відповідальні виконавці / місце проведення
|1
|Різдвяна виставка екоробіт вихованців Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
|Протягом місяця
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|2
|Новорічно – розважальна програма для молоді
|01.01.2018 р. 20.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|3
|Урочиста академія з нагоди 109-ї річниці від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери
|01.01.2018 р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|4
|Урочистий похід та покладання квітів до пам’ятника С.Бандері
|01.01.2018 р. 16.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Парк Т. Шевченка
|5
|Міський конкурс шопок «Різдвяне диво»
|Протягом місяця
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|6
|Міський конкурс «Феєрія новорічного міста»
|Протягом місяця
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|7
|Фізкультурно-оздоровчий захід «Зимові забави»
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення:
|04.01.2018 р. 13.00
|Універсальний спортивний майданчик по вул. Р. Купчинського, 1.
|11.01.2018 р. 13.00
|Універсальний спортивний майданчик по вул.15квітня, 35.
|16.01.2018 р. 13.00
|Універсальний спортивний майданчик по вул. Вербицького, 6.
|18.01.2018 р. 13.00
|Універсальний спортивний майданчик по вул. Л. Українки, 17
|8
|Привітання мешканців мікрорайону «Пронятин» з Різдвом Христовим (Вертепне дійство по домівках)
|07-09.01.2018р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|9
|«Для тих, хто в дорозі» Різдвяний концерт Муніципального Галицького камерного оркестру
|08.01.2018р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Очікувальний зал залізничного вокзалу
|10
|Парад вертепів серед пластунів всіх вікових категорій
|08 – 21.01.01.2018 р. 17.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр, вул.. Федьковича,11
|11
|«Колядують зорі на Різдво Христове». Концертні виступи Муніципального духовного оркестру «Оркестра Волі»
|09.01, 15.01, 19.01.2018р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
|12
|Традиційний пластунський захід «Різдвяна свічечка»
|09.01.2018 р. 16.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Дитячо-юнацький пластовий центр / Український дім «Перемога»
|13
|Сімейне новорічне шоу «Холодне серце»
|10.01.2018р. 18.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|14
|Майстер-клас «Різдвяна витинанка»
|12.01.2018р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека № 3
|15
|Різдвяний концерт військового оркестру Львівського гарнізону
|12.01.2018р. 18.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|16
|Благодійні вистави для дітей «Ялинка міського голови»
|13.-14.01.2018р. 11.00 год., 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|17
|Святковий Різдвяний концерт «Народження Спасителя Христа!»
|14.01.2018р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|18
|Різдвяна казка-феєрія для дітей «У пошуках щастя»
|14.01.2018р. 17.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|19
|Відкриття ковзанки
|14.01.2018 р. 12.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення / Універсальний спортивний майданчик по вул. Л. Українки, 17
|20
|Інформ-дайджест «Слався, Україно, соборна та вільна!» (до Дня Соборності України)
|16.01.2018р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 2 для дорослих
|21
|Театралізована інсценізація «Щедрий вечір»
|17.01.2018р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 4 для дорослих
|22
|Народознавча година «Таємниці Різдва»
|17.01.2018р. 13.30 год.
|Управління культури і мистецтв / Центральна дитяча бібліотека
|23
|Вертепне дійство «Колядує Україна»
|19.01.2018р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека № 2
|24
|Свято Богоявлення Господнього (Освячення води)
|19.01.2018р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Набережна Тернопільського Ставу
|25
|«Лемківський Йордан»
|19.01.2018р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|26
|Парад вертепів та різдвяний концерт «Нова радість стала»
|20.01.2018р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
|27
|Молодіжно-розважальна програма
|20.01.2018р. 20.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
|28
|Покладання квітів на могилу Січових Стрільців з нагоди Дня Соборності та Свободи України
|22.01.2018р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Микулинецьке кладовище
|29
|Урочисті збори громадськості та святковий концерт з нагоди Дня Соборності та Свободи України
|22.01.2018р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|30
|Історичний екскурс «Національна єдність-запорука державності України»
|23.01.2018р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 8 для дорослих
|31
|Заходи до 100-річчя бою під Крутами: Інформогляд «Стогнали Крути і молився вітер»
|25.01.2018р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Центральна міська бібліотека
|32
|Концерт В.Вермінського «Світові хіти»
|25.01.2018р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|33
|Зустріч з історичних подій «Вічна слава в кетягах калини»
|26.01.2018р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 5 для дорослих
|34
|Показові виступи спортсменів міста з фрістайлу (могул) та сноубордингу “Відкриття сезону” (за наявності снігу)
|27.01.2018 р. 14.00
|
Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Гірськолижна траса (вул. Тарнавського, 22а)
|35
|Фестиваль «Різдво у серці»
|28.01.2018р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|36
|Патріотична година «Подяка Вам, сини мого народу, що стали в бій за правду і свободу»
|29.01.2018р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека № 5
|37
|Вечір пам’яті з нагоди 100-ї річниці бою під Крутами
|29.01.2018р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|38
|Вахта пам’яті «У Крутах, на вахті державної волі, ви полягли, як справжні герої»
|30.01.2018р. 13.30 год.
|Управління культури і мистецтв / Дитяча бібліотека № 4
|39
|Година скорботи «Тут юнь прекрасна і свята встелила землю в мить єдину»
|30.01.2018р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 7для дорослих
Примітка: можливі зміни щодо дати проведення заходів.
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