“Верховна Рада дозволила мешканцям гуртожитків приватизовувати житло”, – Роман Заставний

06/04/2017 Розмір тексту:

Верховна Рада дозволила жителям гуртожитків приватизувати кімнати. За законопроект №1076 проголосували 256 депутатів. В основі цього закону – положення та напрацювання Тернопільської міської ради під головуванням колишнього міського голови Тернополя, нині парламентаря Романа Заставного.

– Відрадно, що Верховна Рада взяла до уваги досвід та рекомендації Тернопільської міської ради і таки ухвалила потрібний багатьом закон, – зазначив Роман Заставний. – Саме Тернопільська міська рада була першою, хто забезпечив право на приватизацію кімнат у гуртожитках. Закон №1076, нарешті, дозволить усім громадянам України, які тривалий час мешкають гуртожитках, отримати це житло шляхом приватизації.

Щоб скористатися цим правом, мешканці гуртожитків повинні:

– бути вселені в гуртожиток на підставі спеціального ордера;

– проживати в ньому за договором найму;

– бути там зареєстрованими.

Українці зможуть приватизувати кімнати в гуртожитках після їх передачі у власність територіальної громади.