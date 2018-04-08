Великоднє послання єпископа Тернопільського УАПЦ Тихона

08/04/2018 Розмір тексту:

Христос Воскрес!

Після довгої і багатовікової ночі гріху і смерті воскрес із гробу Христос – Світ і Шлях, Життя і Правди. Через Його воскресіння гріховне людство піднесено вище небес. Ворота в храми Божественної любови відкриті для єднання земнородних з Богом через Воскреслого Христа. Свято Воскресіння Христового – це день всесвітнього торжества і радості. Це центр в якому збираються благодатні промені світла і Божої любові, що виходять від Воскреслого Христа. Вони діють на нашу християнську душу і викликають невимовну радість, яка є насліддям вірних дітей Божих.

Свята церква називає «цей наречений і святий день празником празників і торжеством торжеств» і закликає світ видимий і невидимий радіти Воскресінню Господньому. «Цей день, його ж створив Господь, возрадуємся і возвеселімся в нім …»

«День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, – свідчить св. Іоан Золотоустий, є основою світу, початком примирення, знищенням смерті». Тілесне воскресіння нашого Спасителя це безсумнівний доказ Його Божества. На прикладі учнів Христових ми бачимо, що твердість віри вони одержали внаслідок Його воскресіння. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа для земних людей служить основою віри в Нього, як Спасителя і Господа. Наше спасіння здійснене на Хресті, і завершене Воскресінням, тому що Хрест – основа, а Воскресіння – життя і нова сила віри, надії і любові. Воскресіння Христа має настільки важливе значення у справі нашого спасіння, що всяка проповідь про Бога без Воскресіння Христа була б марною.

«Якщо Христос не воскрес, каже св. ап. Павло, то і проповідь наша марна, марна і віра наша». Протягом тисячоліть покоління людей змінювались і без відповіді залишилося таємниче питання: «Як помре людина, то чи вона оживе?». Слова повні надії на воскресіння людини містяться в словах праведного Іова: «Я знаю, що мій Відкупитель живий і останнього дня Він підійме з пороху цю мою шкіру, яка розпадається… Я сам Його побачу».

І ось на кінець, здійснилося, чого чекав цілий світ, про що писало святе Письмо, про що говорили пророки, за що молились праведники. Сповнились слова псалмопівця Давида: «Ти не залишиш моєї душі в пеклі і не даси святому своєму побачити тління».

Тілом уснув Син Божий, але неможливо було смерті затримати Його, як утримувало воно всіх інших людей, бо Він був, направду, Воскресіння і Життя. В день Воскресіння Христового ми радіємо не тільки нашому майбутньому Воскресінню, але і нашому життю, бо Воскресінням просвічуються всі люди.

Свято Воскресіння Христа Спасителя – це торжество миру і любові. Воскреслий Христос подає нам мир і залишає його своїм наслідникам для того, щоб коли Він нас залишить, ми перебували в мирі і любові Його. І тому кожен християнин повинен зберігати цей мир на землі, якщо він належить до Церкви Христової.

Любов і однодушність повинні об’єднувати всіх віруючих у Воскреслого Христа, бути змістом їх християнського життя. Нехай любов і спокій, ласка і сила, радість і світло Воскресіння наповнює серця всіх християн.

В ці великі і спасительні дні я вітаю вас улюблені отці, брати і сестри з світлим празником Пасхи Христової і закликаю на всіх вас, ваші родини, українську молодь, воїнство благословення і благодать Воскресного Тридневного від Гробу Христа Життєдавця. Подібно як апостоли після Воскресіння Господа, понесімо в життя наше, дух бадьорості і радість впевненості в останній перемозі добра над злом, світла над темрявою, перемогою Христа над гріхом.

Воскресіння день, і просвітімося світом і один одного обнімімо! Скажімо: Браття навіть тим, що ненавидять нас! Простімо всі ради Воскресіння і так промовмо голосно: «Христос Воскрес із мертвих, смертію смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував!».

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Преосвященнійший ТИХОН, єпископ Тернопільський Української Автокефальної Православної Церкви