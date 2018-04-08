Великоднє послання Архиєпископа і Митрополита Василія

07/04/2018 Розмір тексту:

Всесвітліші і всечесніші отці, преподобні брати і сестри у монашестві, брати семінаристи, дорогі брати і сестри у Воскреслому Христі-вірні Тернопільсько-Зборівської архієпархії, Кам’янець-Подільської єпархії та всієї митрополії.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Подія Воскресіння Ісуса Христа відбулася понад дві тисячі років тому, але вона завжди актуальна. Воскресіння сповнює сенсом життя і діяльність християнина, тому апостол Павло пише: «Коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна й віра ваша» (1 Кор. 15,14). Це свято є центром християнської віри. Літургійні тексти називають Христову Пасху «смерті умертвінням, аду зруйнуванням, іншого життя вічного началом»! Саме тому нині Церква закликає нас сповнити все наше життя пасхальною радістю.

Воскресіння є днем радості через нове життя, яке ми отримали у Христі, прийнявши таїнство Хрещення. Воно є днем радості, бо припадає на той час у році, коли наші брати і сестри повернулися до Христа через таїнства Сповіді та Євхаристії. Воно є днем радості, бо в цей день у досконалій єдності містичного Тіла Христового небеса веселяться і земля радується, празнує весь світ видимий і невидимий, бо Христос востав – радість вічна.

Христове Воскресіння – це подія, яка виходить далеко поза межі людського розуміння. Христос воскресає, аби подати людині свободу. Бо неможливо, щоб людина самостійно могла звільнитися від кайданів гріха, смерті, диявола. Це подія, якою Бог звільняє людину від поневолення і дарує їй надію на нове життя. Це подія, яка додає нам, християнам, сили й наснаги під час земної мандрівки. У наш час, коли на Сході України триває війна, Воскреслий Христос подає надію всім найбільш опущеним, пораненим і терплячим. Він сповнює нас упевненістю у тому, що Його мир прийде на нашу землю. Адже нині життя торжествує над смертю, любов сильніша за ненависть, добро перемагає зло. Це свято перемоги істини над брехнею, справедливості над несправедливістю, добра над злом.

У Страсний тиждень ми роздумували над подіями, коли Христос був звинувачений у злочинах, котрих Він не скоював, і несправедливо засуджений до смерті, якої Він не заслужив. Ми бачили Христа, якого бичували, з якого насміхалися, якого розіп’яли, який за кілька годин помер і був похований. Дуже часто й у нашому житті спостерігаємо подібні історії зради і неправди, нечесності й підступності, корупції, насильства над невинними і безпомічними. У такі непрості моменти нам може здаватися, що все втрачено, але вся наша надія у Воскреслому Христі.

У цьому році наша архиєпархія згадує в особливий спосіб 25-ліття заснування Тернопільської єпархії. У 1993 році, коли УГКЦ відроджувалася після страшних переслідувань, Господь покликав до життя нову єпархію, на території якої знаходилося чудотворне місце – Зарваниця. Саме заступництву і Покрову Пресвятої Богородиці ми завдячуємо численні Божі ласки для вірних нашої архиєпархії та українського народу, які отримуємо у Зарваниці. Відбудова була непростою, все було зруйноване, але Господь воскресив нашу Церкву і ми складаємо Богові подяку у цей ювілейний рік.

Дорогі у Христі браття і сестри! Прийміть найщиріші вітання з нагоди величного празника Христового Воскресіння. Бажаю, щоб у ці дні пасхальна радість не оминула й тих, хто сьогодні з різних причин не радіє разом з нами, – хворих і ув’язнених, військових і капеланів, полонених і поранених, забутих і самотніх, наших родичів і близьких, які нині перебувають далеко від рідної землі на заробітках! Хочу розділити радість Христового Воскресіння з усіма!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

† Василій (Семенюк), архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, адміністратор Кам’янець-Подільської єпархії