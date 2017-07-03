“За ними великі гроші”, – вишнівчани підозрюють у вбивстві випускниці місцевих “мажорів”

03/07/2017 Розмір тексту:

Жахливе і цинічне вбивство сімнадцятирічної Іринки Мукоїди із Вишнівця сколихнуло усю Тернопільщину. Ще тепле тіло дівчинки з кривавою раною в ділянці серця рідні знайшли 26 червня о 6.40 ранку неподалік рідного дому, на узбіччі дороги. Поруч лежали телефон та ніж. Судмедекспертиза підтвердила, що дівчину не лише зарізали ударом у серце, а й згвалтували.

У середу, 28 червня зранку у Вишнівці відбувся похорон. Тисячі людей з оберемками квітів, величезними весільними короваями і невеличка, ніби іграшкова білосніжна домовина, у якій у весільній сукні з білосніжним серпанком на обличчі лежала мініатюрна Іринка, надзвичайно зворушливо красива і ніжна, як ангел. Ангелом, саме так згадують про покійну односельці. Іринка жила в родині рідного дядька, яка опікувалися нею ще з малолітства, коли в півторарічному віці рідна мати дівчинки її залишила, поїхавши в Італію на заробітки. Тому мамою Іринка називала рідну тітку Ольгу, яка її виховала. Дівчинка успішно навчалася в школі, була порядною та скромною. Цього року закінчила одинадцятий клас, збиралася поступати у виш, але так і не повернулася додому після святкування з друзями цьогорічного Дня молоді. Останній раз голос названої доньки мати чула о 1.30-1.40 ночі понеділка, коли дівчинка повідомила, що вже йде додому. Що трапилося по дорозі до рідної хати, хто згвалтував та вбив випускницю, досі невідомо. Попри широкий суспільний резонанс обласне керівництво поліції уникає офіційних коментарів по суті справи, посилаючись на таємницю слідства, що породжує безліч версій, чуток і домислів серед збентежених мешканців району, особливо вишнівчан.

Самі вишнівчани запевняють, що у Вишнівці усі добре знають, хто вбив Іринку. Кажуть навіть, що вбивці живуть через декілька хат від дому, де мешкала Іринка Мукоїда. Подейкують, що є очевидці, які бачили, як на світанку тіло дівчинки викидали з джипа там, де його потім знайшли рідні. Односельці вбитої не вірять у те, що винних буде покарано, бо, кажуть, за вбивцями «великі гроші». Вишнівчани через, на їхню думку бездіяльність поліцейських, вранці 29 червня у двох місцях перекрили міжнародну трасу М19, яка йде через селище, вимагаючи оперативного та справедливого розслідування вбивства Ірини Мукоїди.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області натомість звертаються до водіїв, які 26 червня в період з першої по п’яту годину ранку проїжджали дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече через смт. Вишнівець в напрямку Рівного. Якщо в автомобілях є відеореєстратори, поліцейські просять принести відео та допомогти встановити особу чи осіб, причетних до вбивства сімнадцятилітньої дівчини. Анонімність гарантується. Повідомити інформацію можна ще й за номерами телефонів у Збаражі: (068) 346-73-46, (096) 490-54-40, (03550) 2-12-45, у Тернополі – (0352) 27-12-58, (067) 471-66-23.

Джерело: Народне слово