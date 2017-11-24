Велика риба: тернопільські прокурори впімали ще двох злісних корупціонерів

24/11/2017 Розмір тексту:

Прокурор Тернопільської області В‘ячеслав Перч повідомив про підозру у скоєнні злочину за ст. 366-1 КК України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) двом депутатам сільських рад Козівського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що депутати сільських рад, будучи суб’єктом декларування, маючи всі необхідні умови та технічні можливості, умисно не подали за 2016 рік щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій органів місцевого самоврядування, шляхом заповнення такої на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Триває досудове розслідування.

Cанкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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