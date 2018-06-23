Велосипедистів Тернопілля запрошують спробувати власні сили на польовому бездоріжжі. Анонс

4 черня в селі Росоховатець Козівського району керівники компанії “Агропродсервіс” Іван Чайківський та Андрій Баран разом з громадою села запрошують на патріотично-мистецьке дійство “Яблуневий сад Небесної сотні”.

В програмі великого родинного свята заплановані участь в спільному Богослужінні та освячення памятника Героям Небесної Сотні. На новому спортивному майданчику “Трансформер” провести змагання з міні-футболу. А всі охочі – зможуть покурити педалями на своїх велосипедах по польовому бездоріжжю.

Цього дня в Росоховатці виступатимуть художні колективи з усієї Тернопільщини, працюватиме традиційна українська кухня.

“Цього разу я не тільки один з організаторів, але хочу спробувати свої сили, як учасник заходу. Планую брати участь у велоперегонах, – говорить генеральний директор компанії “Агропродсервіс” Іван Чайківський. – То ж запрошую усіх, хто вміє гарно працювати і хоче гарно відпочити”.

Заходи почнуться об 11-й годині.