Вело-паломництво до Почаївської Лаври, яке організували УПЦ МП та керівник “тітушок”, з тріском провалилося

05/06/2017 Розмір тексту:

Лише з десяток велосипедистів назбирали в Московському патріархаті для велопробігу з Києва до Свято-Успенської Почаївської лаври, який тривав з 31 травня по 3 червня, з благословення очільника Московської Церкви в Україні митрополита Онуфрія.

Після скандальних хресних ходів Україною із георгіївськими стрічками у 2016 році, організатор заходу – місіонерсько-просвітницький центр УПЦ МП «Київський Єрусалим», який, увага, співпрацює з російською урядовою структурою «Росгоссотрудничество» не вдалося знову збурити суспільство і створити якісну картинку прокремлівським ЗМІ для пропаганди «руського міра».

Цікаво, що серед організаторів невдалого «велопаломництва» значиться і громадська організація «Союз Православних Сил», керівником якої є столичний кримінальний авторитет Юрій Цикаленко, відомий у вузьких кругах за прізвиськами «Юра Качок», він же «Наполеон», він же «Ліліпут». Раніше «Юра Качок» також був членом «Партії Регіонів», а під час Революції Гідності був одним із керівників «тітушок».

Через гнітючо малу кількість учасників велопаломництва змовчала про цю подію і інша не менш скандальна структура – «Спілка православних журналістів», власника якої, Віктора Вишневецького, вугільного магната з Донеччини, підозрюють у фінансуванні тероризму.

Що ж запропонують в Московському патріархаті до річниці Хрещення Русі? Автопробіг, мотопробіг, забіг у костюмах супергероїв, чи все таки після невдалого велопробігу фантазії Кремля стосовно можливостей впливу на релігійну ситуацію в Україні нарешті отверезяться?