Вдосвіта у Тернополі затримали чоловіка, якого розшукували за крадіжку

29/03/2018 0
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Підозрілого чоловіка, який ніс у руках пакет, близько 5-ї години ранку, 28 березня, на проспекті Степана Бандери. Патрульні підійшли, щоб встановити його особу.

З’ясувалося, що 42-річний громадянин перебуває в активному розшуку Тернопільським відділом поліції з 21 лютого 2018 року за ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

При поверхневій перевірці інспектори виявили в особи предмет, схожий на ніж, рукавички та ножиці. Навіщо це йому, чоловік пояснити не зміг. Інспектори доставили громадянина до відділку поліції та передали слідчому, для з’ясування усіх обставин.

До речі, він раніше судимий за крадіжки, зауважують у патрульній поліції.

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