Вдосвіта на “Алясці” спіймали “підозрілих” злодіїв

27/12/2017 Розмір тексту:

Патрульні затримали осіб, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок.

26 грудня о 4 годині ранку на вулиці Симоненка патрульні виявили двох осіб, які поводилися підозріло. Виявилося, що це 37-річний та 43-річний жителі міста Тернополя. Під час проведення поверхневого огляду інспектори виявили у даних громадян наплічник у якому знаходились пласкогубці, рукавички та викрутки.

За попередньою інформацією, вказані особи вже притягалися до відповідальності за вчинення крадіжок.

Патрульні доставили чоловіків до відділку поліції та передали слідчим для з’ясування усіх обставин, повідомляють у патрульній поліції.