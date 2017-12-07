Вдень гуляє стадіоном, вночі спить у вагончику: як виживає цирковий верблюд на засніженій Тернопільщині

07/12/2017 Розмір тексту:

У Хоросткові на Тернопільщині цирк з Грузії після гастролей залишив верблюда і ламу.

Правозахисники забили на сполох. Міська влада запевняє: тварин напризволяще не залишили, а перетримують, доки не зміниться погода, повідомляє zik.ua.

Повідомлення про подію розмістив на своїй сторінці у Facebook захисник громадської організації UAnimals. Це викликало активне обговорення. Люди обурені через жорстоке поводження з тваринами і гуртуються на допомогу.

«У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк викинув верблюда! Вам не почулося. Працівники шапіто зібрали речі та поїхали, а тварину просто залишили посеред місцевого стадіону. На даний момент вдалося вияснити, що цирк приїхав з Грузії», – написав представник організації Олександр Тодорчук.

У Хоросткові розповідають іншу версію події. За словами міського голови Степана Гладуна, окрім верблюда, є також лама. Тварини, запевняє він, нагодовані, а ситуація – під контролем.

«У нас на стадіоні виступав грузинський цирк. Коли у них завершився останній захід сезону, вони домовилися з місцевим підприємцем, щоб залишити у нього перезимувати верблюда та ламу. Але змінилася погода, випав дощ, і вони не змогли вивезти зі стадіону фуру, у якій на той момент ще перебував верблюд. Почали тягнути трактором, проте утворилося сильне болото, і це не допомогло», – каже міський голова.

Чоловік запевняє, що верблюда вивезуть, як тільки дозволить погода. Тим часом вдень екзотична тварина гуляє стадіоном, а вночі, за словами міського голови, перебуває у вагончику. У міській раді запевняють, що на місці є людина, яка доглядає верблюда, а мерія привезла сіно.

Водночас громадські активісти повідомляють, що готуватимуть запити до влади щодо неналежного поводження з тваринами. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/12/07/na_ternopilshchyni_zapevnyayut_shcho_tsyrk_z_gruzii_zalyshyv_verblyuda_i_lamu_1221383