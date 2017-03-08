Вчителька з Тернопільщини показала, як потрібно переходити дорогу. ФОТО
08/03/2017 0
Розмір тексту:
Інтернет жваво обговорює поведінку пішохода з Тернопільщини. Жінка переходила дорогу не на “зебрі”, та, окрім цього, ще й посміла тицьнути середній палець водіям, які спостерігали за порушенням.
Додає пікантності цій ситуації і той факт, що жінка, за слова очевидців, працює… вчителем!
“Гарний приклад як для вчительки!“- коментує учасник обговорень під ніком Олександр Сергійович.
Джерело: Тернопільська липа
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
системотехнік
Ветеринарний лікар