Вчителька з Тернопільщини показала, як потрібно переходити дорогу. ФОТО

08/03/2017 0
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Інтернет жваво обговорює поведінку пішохода з Тернопільщини. Жінка переходила дорогу не на “зебрі”, та, окрім цього, ще й посміла тицьнути середній палець водіям, які спостерігали за порушенням.

Додає пікантності цій ситуації і той факт, що жінка, за слова очевидців, працює… вчителем!

“Гарний приклад як для вчительки!“- коментує учасник обговорень під ніком Олександр Сергійович.

Джерело: Тернопільська липа

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