Вчителька з Тернопільщини показала, як потрібно переходити дорогу. ФОТО

08/03/2017 Розмір тексту:

Інтернет жваво обговорює поведінку пішохода з Тернопільщини. Жінка переходила дорогу не на “зебрі”, та, окрім цього, ще й посміла тицьнути середній палець водіям, які спостерігали за порушенням.

Додає пікантності цій ситуації і той факт, що жінка, за слова очевидців, працює… вчителем!

“Гарний приклад як для вчительки!“- коментує учасник обговорень під ніком Олександр Сергійович.

Джерело: Тернопільська липа