Вчителька, яка спалила себе живцем, лікувалася у психіатра

09/01/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині у лісосмузі знайшли 48-річну жінку, яка скоїла самогубство. Загибла – колишня вчителька.

Як повідомили IA ZIK у відділі комунікації обласного управління поліції, інцидент стався у селі Давидківці Чортківського району.

До правоохоронців звернулися родичі загиблої. Вони розповіли, що жінка підпалила себе. 48-річна жінка покінчила життя самогубством у лісосмузі за кілометр від будинку, де мешкала.

Зі слів рідних, колишня вчителька останніх півтора місяці проходила курс лікування у приватного психіатра.

З місця події правоохоронці вилучили пластмасову каністру із залишками дизельного пального.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з поміткою «самогубство».