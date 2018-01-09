Вчителька, яка спалила себе живцем, лікувалася у психіатра
09/01/2018 0
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На Тернопільщині у лісосмузі знайшли 48-річну жінку, яка скоїла самогубство. Загибла – колишня вчителька.
Як повідомили IA ZIK у відділі комунікації обласного управління поліції, інцидент стався у селі Давидківці Чортківського району.
До правоохоронців звернулися родичі загиблої. Вони розповіли, що жінка підпалила себе. 48-річна жінка покінчила життя самогубством у лісосмузі за кілометр від будинку, де мешкала.
Зі слів рідних, колишня вчителька останніх півтора місяці проходила курс лікування у приватного психіатра.
З місця події правоохоронці вилучили пластмасову каністру із залишками дизельного пального.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з поміткою «самогубство».
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