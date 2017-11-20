Вчителі Тернопільщини залишилися без субсидій

20/11/2017 Розмір тексту:

Більшість вчителів області втратила субсидії. Причиною стали деякі останні нововведення, окрема врахування доходу за останніх півроку.

Вчителька зі Збаразького району Марія Володимирівна розповідає: «Минулого року все було нормально зі субсидіями, а цього року мені її не призначили. Порахували відпускні і подумали, напевно, що я такі суми щомісяця заробляю. Тепер пів зарплати викидаю на оплату комунальних послуг».

У схожій ситуації більшість вчителів області.

«Оці нововведення поставили у невигідне становище тих вчителів, які йшли у відпустку до першого липня 2017-го року. Оскільки вчителі йдуть у відпустку у червні, в них відпустка довготривала – 56 календарних днів, також вони отримують матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу. Тому вийшло, що вони у червні отримали тримісячний розмір заробітної плати. Як наслідок – багато з них втратили право на субсидії. Хоча вже потім в липні та серпні вони заробітної плати не отримували. В таку ситуацію також потрапили і державні службовці», – відзначив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

Ми звернулися за коментарем до департаменту соціального захисту населення ОДА. Керівник структури Вадим Боярський пояснив, ситуація зумовлена останніми нововведеннями у програмі субсидій. Також він порадив педагогам краю ще раз звернутися за призначенням субсидій у листопаді. Таким чином буде більше шансів їх отримати.

Софія Романська