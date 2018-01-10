Вчителі школи-інтернату з міста Щастя побачили колорит Тернопільської області. ФОТО

09/01/2018 Розмір тексту:

Протягом кількох днів на Тернопільщині перебувають педагоги з Щастинської обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Луганської області. До нашої області вони приїхали у рамках співпраці з Марійським духовним центром «Зарваниця».

У вівторок, 9 січня, вчителі зустрілися з керівництвом області – головою Тернопільської ОДА Степаном Барною та головою Тернопільської обласної ради Віктором Овчаруком.

Це вже не перша організація такої мандрівки. У липні минулого року Марійський духовний центр «Зарваниця» приймав 20 учнів з міста Щастя, які разом зі своїми вчителями перебували на Тернопільщині 10 днів.

Така практика уже стала традиційною, адже Щастя знаходиться за 3 кілометри до лінії розмежування, тому в школу часто приїжджають капелани, де зупиняються.

Вчителі поділилися своїми враженнями про Тернопільську область. Розповіли, що, крім Тернопільщини, побували ще й у Львові. Також у їхній програмі запланована поїздка у Буковель. Тому щиро подякували за сприяння та за можливість відпочити душею. За їхніми словами, мандрівка на Західну Україну – це можливість збагатитися духовно, а в цей новорічно-різдвяний час – ще й вивчити колядки та наблизитися до християнських традицій.

У свою чергу Степан Барна та Віктор Овчарук побажали щастинським педагогам приємного перебування в області, добрих вражень та позитивних емоцій. А також запросили їх частіше приїжджати на Тернопільщину, привозити сюди своїх дітей та учнів та знайомитися з колоритом нашого краю.